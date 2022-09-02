За Genesis G90 с мигалками: Глава Чувашии нахватал 130 штрафов, но отвечать пришлось не ему
Главе Чувашии Николаеву выписали 130 штрафов за езду с мигалками и стробоскопом на Genesis
Автомобиль главы Чувашии Олега Николаева. Фото © t.me / Mash
На автомобиле главы Чувашии Олега Николаева нашли незаконно установленные мигалки и стробоскопы, ему выписали более 100 штрафов. Однако позже ГИБДД их аннулировала, а за установку световых приборов к ответственности привлекли автомеханика, сообщает Mash.
Автомобиль главы Чувашии Олега Николаева. Видео © t.me / Mash
По его данным, автомобиль Genesis G90 за Николаевым числится с 2020 года. Машину приобрела Ипотечная корпорация Чувашской Республики. Всего было выписано 130 штрафов за нелегальную установку световых приборов. Позже механик, обслуживающий данный транспорт, был привлечён по статье 12.4, части 1 КоАП РФ (нарушение правил установки спецсигналов).
Водитель же Genesis — по статье 12.5, части 3: управление транспортом при условиях, когда делать это нельзя. Пресс-служба главы Чувашии пояснила Mash, что ничего незаконного нет, а маячки полагаются Николаеву по должности.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, как отразятся на водителях изменения в правилах техосмотра, которые вступили в силу с 1 сентября. Теперь во время проведения ТО не будут проверять наличие аптечки, знака аварийной остановки, огнетушителя. Однако это не отменяет необходимости иметь всё это в дороге, так как их отсутствие, согласно правилам ПДД, влечёт за собой штраф.