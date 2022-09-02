Ozon объяснился после видео Лайфа со сбором посылок на пепелище склада в Подмосковье

Маркетплейс Ozon ("Озон") прокомментировал Лайфу вчерашнее видео, на котором сотрудники сгоревшего склада в Подмосковье достают со стеллажей товары, уцелевшие после разрушительного пожара, избавляют их от копоти и переупаковывают.

"Разбором завалов в сгоревших блоках сотрудники Ozon не занимаются. Когда мы говорим об "устранении последствий", мы имеем в виду разбор и вывоз товаров из первого — уцелевшего — блока склада. Вывозом занимались и сотрудники склада, и сотрудники офиса — более 1500 человек", — объяснили в компании.

Там также отметили, что сотрудники склада, работающие на вывозе, получали свой средний заработок. А приказ о простое был оформлен для выплат сотрудникам сгоревшего объекта 2/3 оклада. При этом собеседник Лайфа заверил, что сотрудников не заставляли очищать от копоти товары.

"В приказе об устранении последствий написано "протирать товары" — иногда на товарах есть пыль, и в таких случаях мы её протираем при любой операции с товаром, в том числе при вывозе", — пояснили в компании.