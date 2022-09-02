Ozon объяснился после видео Лайфа со сбором посылок на пепелище склада в Подмосковье
Маркетплейс Ozon ("Озон") прокомментировал Лайфу вчерашнее видео, на котором сотрудники сгоревшего склада в Подмосковье достают со стеллажей товары, уцелевшие после разрушительного пожара, избавляют их от копоти и переупаковывают.
"Разбором завалов в сгоревших блоках сотрудники Ozon не занимаются. Когда мы говорим об "устранении последствий", мы имеем в виду разбор и вывоз товаров из первого — уцелевшего — блока склада. Вывозом занимались и сотрудники склада, и сотрудники офиса — более 1500 человек", — объяснили в компании.
Там также отметили, что сотрудники склада, работающие на вывозе, получали свой средний заработок. А приказ о простое был оформлен для выплат сотрудникам сгоревшего объекта 2/3 оклада. При этом собеседник Лайфа заверил, что сотрудников не заставляли очищать от копоти товары.
"В приказе об устранении последствий написано "протирать товары" — иногда на товарах есть пыль, и в таких случаях мы её протираем при любой операции с товаром, в том числе при вывозе", — пояснили в компании.
В результате слаженной работы сотрудников склада и коллег из офиса удалось вывезти из уцелевшего первого блока 1100 фур товаров. Теперь Ozon намерен принимать их на других складах и тщательно изучать их состояние.
Посылки с пепелища: Сотрудников Ozon заставили искать уцелевшие товары на сгоревшем складе в Подмосковье
Напомним, что склад компании Ozon загорелся утром 3 августа в подмосковном селе Петровское на Новорижском шоссе. Площадь возгорания составляла более 50 тысяч квадратных метров, обрушилась часть стены и кровли. Ущерб от пожара на складе может составить более десяти миллиардов рублей. К утру 4 августа сообщалось о ликвидации открытого горения. А 8 августа пожар был полностью потушен.
Telegram / SHOT