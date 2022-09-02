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2 сентября, 11:06

Экономист объяснил причины крепости рубля

Экономист Гинько объяснил причины сохранения высокого курса рубля

Российский рубль крепко держится, существуя в рамках определённых правил, которые ввёл ЦБ, чтобы отреагировать на возможные спекулятивные атаки на российскую валюту, заявил RT экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько, говоря о стабильном отношении рубля к доллару.

Он считает, что в ближайшие год-полтора российский рубль будет находиться в числе валют, наиболее привлекательных для инвесторов.

"Есть определённые ограничения, связанные с санкциями, которые могут тормозить интерес к российскому рублю. Но мы по всё большему экспорту наших товаров ставим условие: либо рубль будет включён в финансовый механизм по оплате, либо мы не поставляем вам товары. Тем самым мы пробиваем брешь в санкциях, которые налагали ограничения на иностранных инвесторов, желающих инвестировать в рубль", — объяснил Гинько.

В Совфеде предложили принудительно обменивать у туристов из Финляндии евро на рубли

В Совфеде предложили принудительно обменивать у туристов из Финляндии евро на рубли

Ранее эксперт компании "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк заявил, что к концу года доллар может достичь 80 рублей при крупных закупках валюты.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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