Экономист объяснил причины крепости рубля

Российский рубль крепко держится, существуя в рамках определённых правил, которые ввёл ЦБ, чтобы отреагировать на возможные спекулятивные атаки на российскую валюту, заявил RT экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько, говоря о стабильном отношении рубля к доллару.

Он считает, что в ближайшие год-полтора российский рубль будет находиться в числе валют, наиболее привлекательных для инвесторов.

"Есть определённые ограничения, связанные с санкциями, которые могут тормозить интерес к российскому рублю. Но мы по всё большему экспорту наших товаров ставим условие: либо рубль будет включён в финансовый механизм по оплате, либо мы не поставляем вам товары. Тем самым мы пробиваем брешь в санкциях, которые налагали ограничения на иностранных инвесторов, желающих инвестировать в рубль", — объяснил Гинько.