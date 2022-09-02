FT назвала возможные сроки введения странами G7 потолка цен на российскую нефть
FT: Страны G7 поддержат введение потолка цен на нефть и нефтепродукты из России
Ограничение цен на российскую нефть может начать действовать с 5 декабря, аналогичные меры в отношении нефтепродуктов из РФ могут быть приняты двумя месяцами позже — 5 февраля 2023 года. Такие сроки обсуждают главы финансовых министерств стран "Группы семи" (G7).
Как пишет издание Financial Times, ссылаясь на источник, знакомый с ходом переговоров, решение о потолке цен должно быть принято уже сегодня. Встреча министров "Большой семёрки" проходит в онлайн-формате. По данным FT, Еврокомиссия уже поддержала предложение о сроках, теперь необходимо согласие стран ЕС.
Указывается, что наибольшую сложность представляет необходимость убедить соблюдать ограничительные меры те страны, которые закупают у России нефть в больших объёмах. Среди них, например, Индия. По данным издания, без их согласия принятые решения в отношении цен на российские нефтепродукты будут неэффективны.
Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия прекратит поставлять нефтепродукты в страны, которые введут ограничение цен на российскую нефть. Такую позицию он объяснил тем, что Москва не намерена работать на нерыночных условиях. Кроме того, Новак подчеркнул, что потолок цен может вовсе разрушить мировой энергетический рынок. После заявлений вице-премьера акции российских нефтяных компаний пошли вверх.
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