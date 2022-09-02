FT назвала возможные сроки введения странами G7 потолка цен на российскую нефть

Ограничение цен на российскую нефть может начать действовать с 5 декабря, аналогичные меры в отношении нефтепродуктов из РФ могут быть приняты двумя месяцами позже — 5 февраля 2023 года. Такие сроки обсуждают главы финансовых министерств стран "Группы семи" (G7).

Как пишет издание Financial Times, ссылаясь на источник, знакомый с ходом переговоров, решение о потолке цен должно быть принято уже сегодня. Встреча министров "Большой семёрки" проходит в онлайн-формате. По данным FT, Еврокомиссия уже поддержала предложение о сроках, теперь необходимо согласие стран ЕС.

Указывается, что наибольшую сложность представляет необходимость убедить соблюдать ограничительные меры те страны, которые закупают у России нефть в больших объёмах. Среди них, например, Индия. По данным издания, без их согласия принятые решения в отношении цен на российские нефтепродукты будут неэффективны.