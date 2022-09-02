Песков: Надёжность работы "Северного потока" оказалась под угрозой не из-за "Газпрома"

Вины "Газпрома" в том, что надёжность трубопровода "Северный поток" оказалась под угрозой, нет. Ответственность за это лежит на тех, по чьей вине сегодня отсутствуют технологические резервы, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Резервов технологических нет, [на трубопроводе "Северный поток"] работает одна турбина. Вот и думайте", — ответил Песков на вопрос о том, ожидаются ли в ближайшие месяцы новые ремонтные работы на трубопроводе.