Песков: Надёжность работы "Северного потока" оказалась под угрозой не из-за "Газпрома"
Вины "Газпрома" в том, что надёжность трубопровода "Северный поток" оказалась под угрозой, нет. Ответственность за это лежит на тех, по чьей вине сегодня отсутствуют технологические резервы, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Резервов технологических нет, [на трубопроводе "Северный поток"] работает одна турбина. Вот и думайте", — ответил Песков на вопрос о том, ожидаются ли в ближайшие месяцы новые ремонтные работы на трубопроводе.
Единственная рабочая турбина "Северного потока" была остановлена в ночь на 31 августа для проведения плановых работ. В результате прокачка газа по трубопроводу упала до нуля. Восстановление работы газовой магистрали ожидается утром 3 сентября, однако функционировать она будет далеко не на полную мощность.
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ТАСС / dpa / picture-alliance / Stefan Sauer