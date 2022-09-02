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2 сентября, 10:30

Песков: Надёжность работы "Северного потока" оказалась под угрозой не из-за "Газпрома"

Вины "Газпрома" в том, что надёжность трубопровода "Северный поток" оказалась под угрозой, нет. Ответственность за это лежит на тех, по чьей вине сегодня отсутствуют технологические резервы, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Резервов технологических нет, [на трубопроводе "Северный поток"] работает одна турбина. Вот и думайте", — ответил Песков на вопрос о том, ожидаются ли в ближайшие месяцы новые ремонтные работы на трубопроводе.

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Единственная рабочая турбина "Северного потока" была остановлена в ночь на 31 августа для проведения плановых работ. В результате прокачка газа по трубопроводу упала до нуля. Восстановление работы газовой магистрали ожидается утром 3 сентября, однако функционировать она будет далеко не на полную мощность.

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ТАСС / dpa / picture-alliance / Stefan Sauer

Александр Юнашев

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