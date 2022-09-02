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2 сентября, 10:48

Программу параллельного импорта в России продлили на год

Глава МЭР Решетников сообщил о продлении программы параллельного импорта на год

В России продлят программу параллельного импорта, которая стартовала в мае и позволила ввозить в страну товары без согласия правообладателя. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Продлён и параллельный импорт, и порядок декларирования ввозимой продукции, упрощения таможенных процедур. Всё это будет дальше действовать", — уточнил глава МЭР.

Министр добавил, что в общей сложности продлено на год действие 37 антикризисных мер. Они связаны с упрощением грузопотоков и товарооборота внутри страны, прохождением границы, защитой интересов арендодателей перед арендаторами из недружественных стран, улучшением правил продажи отдельных видов лекарств.

Ввозимые в Россию по параллельному импорту товары могут подорожать на 20%

Ввозимые в Россию по параллельному импорту товары могут подорожать на 20%

Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ расширил список параллельного импорта по парфюмерии и косметике. При этом исключил автомобильного производителя Renault из списка, ведь АвтоВАЗ обязался обеспечивать гарантийное обслуживание этого бренда, включая торговлю запчастями.

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ТАСС / Михаил Джапаридзе

Татьяна Миссуми

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