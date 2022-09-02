Программу параллельного импорта в России продлили на год

В России продлят программу параллельного импорта, которая стартовала в мае и позволила ввозить в страну товары без согласия правообладателя. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Продлён и параллельный импорт, и порядок декларирования ввозимой продукции, упрощения таможенных процедур. Всё это будет дальше действовать", — уточнил глава МЭР.

Министр добавил, что в общей сложности продлено на год действие 37 антикризисных мер. Они связаны с упрощением грузопотоков и товарооборота внутри страны, прохождением границы, защитой интересов арендодателей перед арендаторами из недружественных стран, улучшением правил продажи отдельных видов лекарств.