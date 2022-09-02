Программу параллельного импорта в России продлили на год
Глава МЭР Решетников сообщил о продлении программы параллельного импорта на год
В России продлят программу параллельного импорта, которая стартовала в мае и позволила ввозить в страну товары без согласия правообладателя. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Продлён и параллельный импорт, и порядок декларирования ввозимой продукции, упрощения таможенных процедур. Всё это будет дальше действовать", — уточнил глава МЭР.
Министр добавил, что в общей сложности продлено на год действие 37 антикризисных мер. Они связаны с упрощением грузопотоков и товарооборота внутри страны, прохождением границы, защитой интересов арендодателей перед арендаторами из недружественных стран, улучшением правил продажи отдельных видов лекарств.
Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ расширил список параллельного импорта по парфюмерии и косметике. При этом исключил автомобильного производителя Renault из списка, ведь АвтоВАЗ обязался обеспечивать гарантийное обслуживание этого бренда, включая торговлю запчастями.
ТАСС / Михаил Джапаридзе