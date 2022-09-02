Верующие получают от секса больше удовольствия, чем атеисты

Люди, исповедующие религию, занимаются сексом меньше, чем атеисты, но довольны этим аспектом своей жизни больше. К такому выводу пришли учёные из Норвежского института общественного здравоохранения Колумбийского университета. Результаты исследований опубликованы в журнале The Journal of Sex Research.

В ходе исследования были протестированы мужчины и женщины в возрасте от 18 до 59 лет. 11% мужчин и 16% женщин заявили о важности религии в их жизни, а свыше двух третей признались, что ни разу или какое-то небольшое количество раз посещали богослужения.

По данным учёных, более религиозные замужние женщины чаще удовлетворены своей сексуальной жизнью, чем те, для кого религия не так важна. Любопытно, что среди женатых мужчин не было замечено подобных корреляций. Неженатые религиозные мужчины также, как выяснилось, более удовлетворены сексуальной жизнью на фоне их менее религиозных сверстников. Также исследователи заметили, что неодобрение секса без любви или со случайным партнёром связано с высоким уровням удовлетворения от половой жизни, причём как у мужчин, так и у женщин.

По мнению учёных, религиозные люди реже заводят случайные половые связи и чаще всего сводят свою сексуальную активность исключительно к супружеской жизни. Это, в свою очередь, снижает ожидания относительно половой жизни и увеличивает удовлетворение от неё. К тому же у женщин, имеющих более десяти сексуальных партнёров за жизнь, удовлетворённость половой жизнью снижается. И наоборот, возрастает при наличии постоянного полового партнёра. При этом секса не должно быть "слишком много".

Ещё одним открытием стало то, что люди без образования чаще занимаются сексом, чем люди с высшим образованием. Причём последние менее удовлетворены качеством своей половой жизни.