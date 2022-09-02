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2 сентября, 10:34

Песков рассказал, что Путин не читает книг о себе

Президент РФ Владимир Путин вряд ли прочтёт новую книгу о себе, так как он и раньше не делал этого. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал выход книги "Путь Путина" секретаря Союза журналистов России Рафаэля Гусейнова.

"Это не первая книга, где говорится о Путине. Сам Путин говорил о своём отношении к книгам про него: в частности, он говорил, что ни одну из них он не читал", — отметил представитель Кремля.

По его словам, о новой публикации в Кремле знают, но, учитывая плотный график российского лидера, маловероятно, что он станет знакомиться с текстом. Песков добавил, что Путин не планирует посещение Московской международной книжной ярмарки, которая открылась 2 сентября.

Путин в воскресенье прилетит на Камчатку

Путин в воскресенье прилетит на Камчатку

Также Лайф писал, что Путин не собирается по примеру экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони заводить аккаунты в социальных сетях, несмотря на рост популярности такого формата взаимодействия с аудиторией у крупных политиков.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Татьяна Миссуми

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