Песков рассказал, что Путин не читает книг о себе

Президент РФ Владимир Путин вряд ли прочтёт новую книгу о себе, так как он и раньше не делал этого. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал выход книги "Путь Путина" секретаря Союза журналистов России Рафаэля Гусейнова.

"Это не первая книга, где говорится о Путине. Сам Путин говорил о своём отношении к книгам про него: в частности, он говорил, что ни одну из них он не читал", — отметил представитель Кремля.

По его словам, о новой публикации в Кремле знают, но, учитывая плотный график российского лидера, маловероятно, что он станет знакомиться с текстом. Песков добавил, что Путин не планирует посещение Московской международной книжной ярмарки, которая открылась 2 сентября.