В России предложили создать аналоги Greenpeace и WWF из-за их "сомнительной деятельности"

Деятельность международной организации Greenpeace и Всемирного фонда дикой природы (WWF) вызывает сомнения, поэтому в России необходимо создать их аналоги. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в ходе форума "Экосистема".

"Методы, которые использует "Гринпис", мне не нравятся. Например, та же Камчатка. Помните, здесь недавно зацвели водоросли? Это, как потом выяснилось, случалось и ранее. Но что сделал "Гринпис"? Взял космический снимок акватории, прилегающей к Камчатке, нарисовал жёлтое пятно и показал: смотрите, что делают русские", — рассказал Иванов.

Также он убеждён, что и WWF России вызывает вопросы. По его словам, это достаточно известная и не бедная организация, но "она уж очень много средств тратит на самопиар и подкуп журналистов". В связи с этим в стране стоит создавать собственные экологические объединения.