НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 сентября, 10:31

В России предложили создать аналоги Greenpeace и WWF из-за их "сомнительной деятельности"

Спецпредставитель президента РФ Иванов обвинил Greenpeace в фальсификациях данных

Деятельность международной организации Greenpeace и Всемирного фонда дикой природы (WWF) вызывает сомнения, поэтому в России необходимо создать их аналоги. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в ходе форума "Экосистема".

"Методы, которые использует "Гринпис", мне не нравятся. Например, та же Камчатка. Помните, здесь недавно зацвели водоросли? Это, как потом выяснилось, случалось и ранее. Но что сделал "Гринпис"? Взял космический снимок акватории, прилегающей к Камчатке, нарисовал жёлтое пятно и показал: смотрите, что делают русские", — рассказал Иванов.

Также он убеждён, что и WWF России вызывает вопросы. По его словам, это достаточно известная и не бедная организация, но "она уж очень много средств тратит на самопиар и подкуп журналистов". В связи с этим в стране стоит создавать собственные экологические объединения.

Волонтёры рассказали о том, как прошли путь к чистому Байкалу

Волонтёры рассказали о том, как прошли путь к чистому Байкалу

Ранее российские экологи призвали признать Greenpeace и WWF иноагентами. По их мнению, организации формируют негативное общественное мнение о работе власти РФ в сфере охраны природы.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров