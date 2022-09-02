Кремль ответил на вопрос о личном аккаунте Путина в TikTok

Президент РФ Владимир Путин не собирается по примеру экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони заводить аккаунты в социальных сетях, несмотря на рост популярности такого формата взаимодействия с аудиторией у крупных политиков. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Лайф писал, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони завёл собственный аккаунт в TikTok. При этом он начал вести соцсеть, дав всем понять, что умеет посмеяться и над собой. Так, политик рассказал анекдот про себя, президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.