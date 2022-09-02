В Кремле заявили, что разговор Путина и Шольца пока не планируется
Президент России Владимир Путин готов продолжать контакты с канцлером Германии Олафом Шольцем, но на данный момент их телефонный разговор не запланирован. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Нет", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Говоря о перспективах переговоров с немецким политиком, Песков подчеркнул, что президент России неоднократно заявлял о готовности Москвы обсуждать самые сложные и противоречивые вопросы, "ибо это может и должно быть единственным путём выхода из сложных ситуаций".
Ранее Лайф писал, что Олаф Шольц в беседе с Владимиром Путиным пообещал не пускать Украину в НАТО ещё 30 лет. При этом не уточняется, когда именно состоялся этот разговор. Также сообщалось, что канцлер назвал важным прямое общение с российским лидером. Шольц заявил, что поддерживать коммуникацию во время кризиса особенно необходимо, несмотря на трудности.
ТАСС / Сергей Гунеев