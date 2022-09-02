В Кремле заявили, что разговор Путина и Шольца пока не планируется

Президент России Владимир Путин готов продолжать контакты с канцлером Германии Олафом Шольцем, но на данный момент их телефонный разговор не запланирован. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Говоря о перспективах переговоров с немецким политиком, Песков подчеркнул, что президент России неоднократно заявлял о готовности Москвы обсуждать самые сложные и противоречивые вопросы, "ибо это может и должно быть единственным путём выхода из сложных ситуаций".