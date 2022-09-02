Путин проведёт совещание с постоянными членами Совбеза 2 сентября
Сегодня состоится совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, которое планирует провести президент России Владимир Путин. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Президент имеет в виду в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. По темам скажет сам президент или мы предоставим информацию", — сказал он журналистам.
Представитель Кремля также отметил, что прочие мероприятия, которые запланированы на день, пройдут не публично.
Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин проведёт большое заседание Совета безопасности РФ. Ожидается, что оно состоится уже в сентябре, а одной из основных тем встречи станет миграционный вопрос.