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2 сентября, 10:09

Путин проведёт совещание с постоянными членами Совбеза 2 сентября

Сегодня состоится совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, которое планирует провести президент России Владимир Путин. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент имеет в виду в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. По темам скажет сам президент или мы предоставим информацию", — сказал он журналистам.

Представитель Кремля также отметил, что прочие мероприятия, которые запланированы на день, пройдут не публично.

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Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин проведёт большое заседание Совета безопасности РФ. Ожидается, что оно состоится уже в сентябре, а одной из основных тем встречи станет миграционный вопрос.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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