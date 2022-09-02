Путин проведёт совещание с постоянными членами Совбеза 2 сентября

Сегодня состоится совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, которое планирует провести президент России Владимир Путин. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент имеет в виду в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. По темам скажет сам президент или мы предоставим информацию", — сказал он журналистам.

Представитель Кремля также отметил, что прочие мероприятия, которые запланированы на день, пройдут не публично.