Кремль ожидает результатов миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

В Кремле ожидают, что Международное агентство атомной энергии (МАГАТЭ) даст оценку состоянию Запорожской АЭС по результатам миссии на объект. Об этом сообщил представитель президента РФ Дмитрий Песков.

"Миссия должна дать оценку по состоянию станции и по вопросам, связанным с ядерной безопасностью", — сказал он.

Напомним, что делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси проинспектировала Запорожскую АЭС 1 сентября. Оценив безопасность объекта, большая часть специалистов, включая руководителя агентства, уехали. Гросси оставил на ЗАЭС несколько инспекторов агентства. По итогам поездки он заявил, что увидел "ключевые вещи, которые хотел увидеть", а также пообещал подумать о постоянном присутствии сотрудников МАГАТЭ на атомной станции.