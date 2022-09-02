Кремль позитивно оценил факт визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Песков позитивно оценил факт приезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
В Кремле считают позитивным факт визита делегации МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), несмотря на все сложности и провокации со стороны ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что работе инспекторов "пока рано давать оценки".
"В целом мы весьма позитивно оцениваем тот факт, что, несмотря на все сложности и проблемы, в том числе связанные с провокационными действиями украинской стороны, комиссия прибыла и приступила к работе", — сказал представитель Кремля. Главное, что члены миссии сейчас находятся там, заметил он.
Напомним, 1 сентября делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси прибыла с инспекцией на Запорожскую АЭС для оценки уровня безопасности. Большая часть миссии, включая руководителя агентства, уехала в тот же день. Гросси оставил на ЗАЭС на несколько дней восемь инспекторов МАГАТЭ. По итогам поездки он заявил, что увидел "ключевые вещи, которые хотел увидеть", а также пообещал подумать о постоянном присутствии сотрудников агентства на атомной станции.
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ТАСС / Стрингер