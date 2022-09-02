Кремль позитивно оценил факт визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

В Кремле считают позитивным факт визита делегации МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), несмотря на все сложности и провокации со стороны ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что работе инспекторов "пока рано давать оценки".

"В целом мы весьма позитивно оцениваем тот факт, что, несмотря на все сложности и проблемы, в том числе связанные с провокационными действиями украинской стороны, комиссия прибыла и приступила к работе", — сказал представитель Кремля. Главное, что члены миссии сейчас находятся там, заметил он.