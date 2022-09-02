В Москве влюблённая кассирша перевела "американскому принцу" с сайта знакомств почти 300 тысяч

В Москве 51-летняя кассирша потеряла голову и подарила американскому "принцу" с сайта знакомств почти 300 тысяч рублей. Историю обманутой женщины публикует SHOT.

В поисках любви Анна Викторовна решила прибегнуть к проверенной схеме — знакомству в Интернете и, казалось бы, выиграла настоящий джекпот. Среди анкет обычных непримечательных мужчинок её глаз упал на подкачанного, поджарого американца с очень интересным именем — Ким Майк Александр Альберт. Общение завязалось, и целый месяц новые знакомые флиртовали по переписке.

Мужчина за это время успел нарассказывать о себе сказок — о том, что он бравый военный и прямо сейчас выполняет миссию ООН в Пакистане. А Анна уже успела влюбиться и безоговорочно верила каждому его слову. Вопросов не возникло, даже когда Майку (или Александру) вдруг подарили автомобиль "Мерседес G63", который стоит порядка 30 миллионов рублей.

После сказок начались обещания. Ким (или Альберт) заявил, что уже скоро приедет к своей любимой и прокатит её на своём "мерине", как только завершит свою "миссию". А чтобы женщина не расстраивалась, решил её "порадовать" — предложил пока прислать авто, чтобы та каталась сама. Только отметил, что оформить презент нужно будет на неё. Тут и началось всё самое интересное.

С россиянкой связался менеджер некой транспортной компании Pacewell и попросил заплатить за смену владельца авто 100 тысяч рублей, а сверху добавить ещё 120 тысяч за растаможку. Такой исход ничуть не смутил москвичку, и она радостно перевела деньги. Позже история начала набирать новые обороты. Менеджер говорил, что машина доставлена из Пакистана морем в Сочи и за транспортировку по суше надо ещё 50 тысяч. Женщина перевела. Казалось бы, все сложные и тернистые пути уже пройдены, однако вдруг "мерин" остановили сотрудники ГИБДД на самом финише — по дороге в Москву. Однако кассиршу заверили, что вопрос решаем, вот только снова потребуется ещё 150 тысяч. И только тут до влюблённой кассирши наконец всё дошло — нет никакой ни миссии ООН, ни гелика. Однако вопросы остались лишь по поводу имени.