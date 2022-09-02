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2 сентября, 10:02

Путин в воскресенье прилетит на Камчатку

Президент России Владимир Путин перед Восточным экономическим форумом посетит Камчатский край, где проведёт большое совещание о развитии региона. Об этом проинформировал журналистов в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин прилетит на Камчатку в воскресенье и проведёт там целый день.

"На Камчатке он встретится с участниками Всероссийского экологического молодёжного форума "Экосистема. Заповедный край", проведёт большое совещание по вопросам социально-экономического развития края, встретится с губернатором Солодовым", перечислил Песков.

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Затем президент отправится на VII Восточный экономический форум, который пройдёт во Владивостоке с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Главная тема форума — "На пути к многополярному миру". Путин 7 сентября примет участие в пленарной сессии форума.

Ранее сообщалось, что на ВЭФ приедут делегации из недружественных стран, в том числе из Японии и Южной Кореи.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Гавриил Григоров

Александр Юнашев

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