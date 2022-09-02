В Приморье из-за урагана в дни ВЭФ объявлено штормовое предупреждение

В Приморье в дни проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и ураганного ветра: их в регион принесёт с собой супертайфун "Хинамнор". Об этом сообщило ГУ МЧС России по Приморскому краю.

По данным ведомства, тайфун подступит к Корейскому проливу во Владивостоке, а также к южной половине края. Ночью и днём 6 сентября ожидаются сильные дожди до 110 мм, в южных и восточных районах — 120–200 мм. А с середины дня в эту дату в портах побережья уровень воды поднимется до критических значений, есть риск подтопления пляжей.

Спасатели просят жителей не покидать населённые пункты и не отправляться на туристические маршруты. Владельцев маломерных судов призвали воздержаться от выхода в море.

Проведение VII Восточного экономического форума намечено на 5–8 сентября во Владивостоке.