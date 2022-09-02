МИД: Россия не намерена навязывать Ближнему Востоку признание ДНР и ЛНР
Россия не намерена навязывать ближневосточным странам признание независимости Луганской и Донецкой народных республик. Такое заявление сделал директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Александр Кинщак. В беседе с РИА "Новости" дипломат подчеркнул, что это является суверенным решением других государств.
"Естественно, мы можем только приветствовать подобные шаги. В отличие от наших западных партнёров, не собираемся никому их навязывать", — сказал представитель российского внешнеполитического ведомства.
Кинщак напомнил, что независимость и суверенитет ЛНР и ДНР в конце июля признала Сирия. Он уточнил, что стороны теперь ведут работу по установлению дипломатических отношений.
Ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что республика в настоящее время ведёт переговоры о признании её независимости с несколькими странами. Министр заверила, что результаты переговоров будут озвучены в самое ближайшее время.
ТАСС / Владимир Гердо