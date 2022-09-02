После покушения на вице-президента Киршнер в Аргентине объявлен нерабочий день

Пятница, 2 сентября, станет в Аргентине нерабочим днём, такое решение принял президент страны Альберто Фернандес. День будет посвящён маршам в поддержку вице-президента страны Кристины Фернандес де Киршнер, на которую накануне покушался человек с пистолетом.

"Решил объявить завтрашний день национальным выходным, чтобы в мире и гармонии народ Аргентины мог высказаться в защиту жизни и демократии и выразить солидарность с нашим вице-президентом", — сказал президент в обращении к нации.

Фернандес обратился с призывом ко всем политическим силам в Аргентине осудить покушение на Киршнер. Страна, по его словам, "больше не может терять ни минуты", у неё "больше нет времени". Президент считает, что необходимо искоренить насилие и ненависть из речей политиков и СМИ.