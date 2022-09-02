НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 сентября, 03:55

После покушения на вице-президента Киршнер в Аргентине объявлен нерабочий день

Пятница, 2 сентября, станет в Аргентине нерабочим днём, такое решение принял президент страны Альберто Фернандес. День будет посвящён маршам в поддержку вице-президента страны Кристины Фернандес де Киршнер, на которую накануне покушался человек с пистолетом.

"Решил объявить завтрашний день национальным выходным, чтобы в мире и гармонии народ Аргентины мог высказаться в защиту жизни и демократии и выразить солидарность с нашим вице-президентом", — сказал президент в обращении к нации.

Фернандес обратился с призывом ко всем политическим силам в Аргентине осудить покушение на Киршнер. Страна, по его словам, "больше не может терять ни минуты", у неё "больше нет времени". Президент считает, что необходимо искоренить насилие и ненависть из речей политиков и СМИ.

Неизвестные напали на брата президента Чили Габриэля Борича

Неизвестные напали на брата президента Чили Габриэля Борича

Ранее сообщалось, что вице-президента Кристину Киршнер пытались убить у её дома в Буэнос-Айресе. На видео, которое опубликовали местные СМИ, видно, что мужчина наставил пистолет политику прямо в лицо. Телеканал TN сообщил, что оружие, которое нападавший направил на Киршнер, было заряжено, но не сработало.

Обложка ©

Twitter / todonoticias

Дмитрий Алексиевич

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров