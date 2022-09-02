Немецкие политики осудили главу МИД Бербок за слова о поддержке Украины
Ряд немецких политиков — представители германских партий ХДС "Христианско-демократический союз", "Альтернатива для Германии" и "Левые" — подвергли критике слова главы МИД Анналены Бербок о поддержке Украины. Министр заявила, что Берлин продолжит оказывать помощь Украине, несмотря на страдания немцев.
Критика в адрес министра прозвучала со стороны оппозиции. Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт у себя в твиттере назвала Бербок "вопиющей ошибкой" и "опасностью для ФРГ. Она высказала мнение, что глава МИД страны представляет интересы не немецких избирателей, а украинских и отвергает переговоры о прекращении войны в интересах американской администрации.
В свою очередь, представитель ХДС Норберт Реттген призвал Бербок выбирать хорошую аргументацию вместо ультимативных форм. Её слова он охарактеризовал как "ненужное издевательство над героизмом".
А сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель посчитала отставку Бербок "назревшей": глава МИД, по её словам, "явно плюёт на интересы избирателей Германии".
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что слова Анналены Бербок об оказании помощи Украине, несмотря на страдания немцев, его поразили. Российский министр считает высказывание коллеги очередным примером русофобской одержимости.
ТАСС / Soeren Stache