Ряд немецких политиков — представители германских партий ХДС "Христианско-демократический союз", "Альтернатива для Германии" и "Левые" — подвергли критике слова главы МИД Анналены Бербок о поддержке Украины. Министр заявила, что Берлин продолжит оказывать помощь Украине, несмотря на страдания немцев.

Критика в адрес министра прозвучала со стороны оппозиции. Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт у себя в твиттере назвала Бербок "вопиющей ошибкой" и "опасностью для ФРГ. Она высказала мнение, что глава МИД страны представляет интересы не немецких избирателей, а украинских и отвергает переговоры о прекращении войны в интересах американской администрации.

В свою очередь, представитель ХДС Норберт Реттген призвал Бербок выбирать хорошую аргументацию вместо ультимативных форм. Её слова он охарактеризовал как "ненужное издевательство над героизмом".

А сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель посчитала отставку Бербок "назревшей": глава МИД, по её словам, "явно плюёт на интересы избирателей Германии".