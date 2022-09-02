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2 сентября, 02:51

Эксперт описал "опасную черту", к которой подошёл Киев

Эксперт Норин предупредил о вероятности ядерной катастрофы на ЗАЭС из-за военной логики Киева

Обстрелы Запорожской АЭС, совершаемые по логике тотальной войны, привели Киев к очень опасной черте, которая грозит новой ядерной катастрофой. Об этом заявил военный эксперт, исследователь вооружённых конфликтов на постсоветском пространстве Евгений Норин.

В беседе с "Украиной.ру" он подчеркнул, что прочность ЗАЭС такова, что её можно уничтожить только целенаправленно. Украинские провокации, тем не менее, вполне могут обернуться катастрофой, поскольку, "если играть с огнём на атомной станции, можно доиграться".

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"Украина действует в логике тотальной войны, где все средства хороши. Но здесь они подошли к очень опасной черте. Люди, у которых уже случилась одна ядерная катастрофа, пытаются идти ко второй", — предупредил Норин.

Эксперта озадачивает также тот факт, что непонятно, насколько западные союзники готовы поддержать провокации на ЗАЭС. Это тревожно в том смысле, что они не смогут скрыть от мира последствия возможной ядерной катастрофы, сказал Норин.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что молчание западных спонсоров режима президента Украины Владимира Зеленского фактически подтверждает их причастность к организации последней провокации на Запорожской АЭС.

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ТАСС / Zuma

Дмитрий Алексиевич

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