Эксперт описал "опасную черту", к которой подошёл Киев

Обстрелы Запорожской АЭС, совершаемые по логике тотальной войны, привели Киев к очень опасной черте, которая грозит новой ядерной катастрофой. Об этом заявил военный эксперт, исследователь вооружённых конфликтов на постсоветском пространстве Евгений Норин.

В беседе с "Украиной.ру" он подчеркнул, что прочность ЗАЭС такова, что её можно уничтожить только целенаправленно. Украинские провокации, тем не менее, вполне могут обернуться катастрофой, поскольку, "если играть с огнём на атомной станции, можно доиграться".

"Украина действует в логике тотальной войны, где все средства хороши. Но здесь они подошли к очень опасной черте. Люди, у которых уже случилась одна ядерная катастрофа, пытаются идти ко второй", — предупредил Норин.

Эксперта озадачивает также тот факт, что непонятно, насколько западные союзники готовы поддержать провокации на ЗАЭС. Это тревожно в том смысле, что они не смогут скрыть от мира последствия возможной ядерной катастрофы, сказал Норин.