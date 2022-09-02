Мэр Снигирёвки: В Николаеве после провала контрнаступления ВСУ переполнены морги

После провалившейся попытки контрнаступления ВСУ морги Николаева забиты, об этом сообщил глава администрации подконтрольного России города Снигирёвка Юрий Барбашов.

"Все морги забиты. Сейчас огромные проблемы испытывают с донорской кровью, с чистой водой и с обеспечением этих раненых, которые поступили в Николаев", — приводит сообщение Барбашова агентство РИА "Новости".

По словам мэра, попытка наступления была и в районе Снигирёвки. Барбашов полагает, что эта атака, вероятно, носила отвлекающий характер, а основной удар пришёлся по территории несколько севернее. Последствия этих атак оказались очень тяжёлыми для ВСУ, добавил он.

"Насколько мне известно, в госпиталь МВД в Николаеве было доставлено около 400 раненых, такая же ситуация в БСМП (больнице скорой медицинской помощи. — Прим. Лайфа). И всего в различные госпитали и больницы Николаева доставлено более двух тысяч раненых", — рассказал мэр.