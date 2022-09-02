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2 сентября, 01:49

Байден считает, что Трамп является экстремизмом, который угрожает США

Действующий глава Белого дома Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп представляет угрожающий США экстремизм. Об этом он высказался в обращении к нации.

"Дональд Трамп и MAGA-республиканцы представляют экстремизм, который угрожает основам нашей республики", — сказал нынешний президент Штатов, слова которого приводит РИА "Новости".

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Байден подчеркнул, что не имеет в виду всех республиканцев и даже не большинство, а только сторонников движения Трампа Make America Great Again (MAGA).

"MAGA-республиканцы не уважают конституцию, не верят в силу закона, не признают волю людей", — добавил американский лидер.

По словам хозяина Белого дома, сторонники Трампа не признают состоявшиеся выборы президента, в то время как консерваторы понимают, что экс-лидер Штатов представляет угрозу демократии.

Ранее Байден заявил, что не отказывается от своих слов о полуфашистской идеологии среди ряда представителей Республиканской партии. Между тем пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге обвинила крайне консервативные круги Республиканской партии в том, что они "атакуют демократию", а также "права и свободы" в стране, "используют угрозы насилия". По её словам, "многие историки" поддержат определение, которое дал Байден. Пресс-секретарь администрации США подтвердила, что Байден не стесняется своей оценки сторонников Трампа как "фашистов" и продолжит бороться с ними за права американцев.

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Между тем, конгрессмен-республиканец от Техаса Ронни Джексон обрушился с критикой на администрацию Джо Байдена из-за заявления "об угрозе демократии и свободе", якобы исходящей от наиболее преданных сторонников Трампа. Он подчеркнул, что Карин Жан-Пьер своим высказыванием по сути объявила войну половине страны.

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ТАСС / EPA / MICHAEL REYNOLDS

Иван Косицын

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