Российский моряк скончался в египетском порту

Российский моряк скончался на судне в египетском порту Эль-Ариш на Синайском полуострове. Об этом сообщает портал Maritime Bulletin.

Как уточняет издание, 63-летний капитан потерял сознание и умер, его тело было перевезено в больницу Эль-Ариша для проведения судмедэкспертизы и расследования, необходимых для отправки тела в Россию.

Предварительно, мужчина умер по естественным причинам. При этом портал подчёркивает, что судно не идентифицировано. Однако известно, что в Эль-Арише сейчас находится только одно судно — сухогруз Gulf Blue, который прибыл в порт 30 августа и был пришвартован 1 сентября. Он ходит под флагом Антигуа и управляется турецкой компанией.