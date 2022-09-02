Российский моряк скончался в египетском порту
Российский капитан потерял сознание и умер на судне в египетском порту Эль-Ариш
Российский моряк скончался на судне в египетском порту Эль-Ариш на Синайском полуострове. Об этом сообщает портал Maritime Bulletin.
Как уточняет издание, 63-летний капитан потерял сознание и умер, его тело было перевезено в больницу Эль-Ариша для проведения судмедэкспертизы и расследования, необходимых для отправки тела в Россию.
Предварительно, мужчина умер по естественным причинам. При этом портал подчёркивает, что судно не идентифицировано. Однако известно, что в Эль-Арише сейчас находится только одно судно — сухогруз Gulf Blue, который прибыл в порт 30 августа и был пришвартован 1 сентября. Он ходит под флагом Антигуа и управляется турецкой компанией.
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