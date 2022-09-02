Обозреватель британской газеты Evening Standard Роберт Фокс заявил, что Украина не сможет оправиться от неудачного контрнаступления на Херсон. Действия ВСУ, полагает он, носят скорее символический характер, нежели стратегический.

В своём материале автор высказал мнение, что Владимир Зеленский решился на эту меру, хотя военные советники прямо указывали на неподготовленность вооружённых сил страны и выступали против. Обозреватель напомнил также заявление бывшего агента MI6 Алекса Янгера, который предупреждал, что крах Киева в контрнаступлении оказался бы разрушительным для украинской стороны.

"Поражение в устье Днепра стало бы неудачей, от которой нынешним киевским властям было бы трудно оправиться", — написал обозреватель Evening Standard.

Фокс в итоге пришёл к мнению, что украинский президент решил начать боевые действия из-за опасения потерять поддержку союзников, в особенности Евросоюза. Автор считает, что они не видят продвижения ВСУ.