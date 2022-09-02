В Британии спрогнозировали, чем закончится украинское контрнаступление
ES: Украине не удастся оправиться от неудачного контрнаступления на Херсон
Обозреватель британской газеты Evening Standard Роберт Фокс заявил, что Украина не сможет оправиться от неудачного контрнаступления на Херсон. Действия ВСУ, полагает он, носят скорее символический характер, нежели стратегический.
В своём материале автор высказал мнение, что Владимир Зеленский решился на эту меру, хотя военные советники прямо указывали на неподготовленность вооружённых сил страны и выступали против. Обозреватель напомнил также заявление бывшего агента MI6 Алекса Янгера, который предупреждал, что крах Киева в контрнаступлении оказался бы разрушительным для украинской стороны.
"Поражение в устье Днепра стало бы неудачей, от которой нынешним киевским властям было бы трудно оправиться", — написал обозреватель Evening Standard.
Фокс в итоге пришёл к мнению, что украинский президент решил начать боевые действия из-за опасения потерять поддержку союзников, в особенности Евросоюза. Автор считает, что они не видят продвижения ВСУ.
Ранее в Минобороны России сообщили о захлебнувшейся попытке наступления украинской армии на Николаево-Криворожском и других направлениях. По словам официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, в ходе безуспешных атак на населённые пункты Архангельское, Ольгино и Терновые Поды противник понёс значительные потери и был отброшен.
ТАСС / Сергей Бобылев