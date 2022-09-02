Россиянам сообщили, что способно заменить трудовую книжку перед выходом на пенсию
Эксперт Лебединская перечислила способы подтвердить стаж для пенсии без трудовой книжки
Существует несколько способов подтвердить стаж работы при оформлении пенсии. Как сообщила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В, Плеханова Ольга Лебединская, стаж, при отсутствии записи о нём в трудовой книжке, могут подтвердить справки из архива или с работы — например, выписки из приказов, лицевые счета, ведомости на выдачу зарплаты, удостоверения, письменные трудовые договоры.
"Периоды работы гражданина на предприятии могут устанавливаться на основании показаний не менее двух свидетелей, которые знают гражданина по совместной работе в этот период", — сказала Лебединская в беседе с агентством "Прайм" .
Эксперт добавила, что в случае, если архивные записи недоступны, подтвердить стаж могут коллеги.
Ранее сообщалось, что в России с 2023 года могут ввести трудовые книжки нового образца. Согласно данным Минтруда, старые трудовые менять не потребуется, они по-прежнему будут действительны.
ТАСС / Александр Манзюк