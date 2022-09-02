Пушков оценил потери Финляндии от ухода туристов из России
Финляндия теряет сотни миллионов евро за счастье видеть лозунг "Слава Украине" на улицах своих городов. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
Так российский сенатор отреагировал на информацию в СМИ о том, что финская экономика теряет около 300 миллионов евро из-за пандемии и ситуации на Украине, притом что большую часть этой суммы стране приносили российские туристы.
"Потеря 300 миллионов евро в год за счастье видеть лозунг "Слава Украине" на улицах финских городов? Было бы смешно, если бы не было столь нелепо", — написал Пушков в своём телеграм-канале.
Добавим, что Финляндия вместе с другими странами ЕС на фоне нынешней ситуации на Украине активно поддерживает Киев и санкции против России. Что касается виз для россиян, финские власти приветствовали решение глав МИД стран Евросоюза о заморозке соглашения об упрощённом визовом режиме с РФ. По некоторым данным, Финляндия собирается значительно сократить выдачу туристических виз россиянам и ввести новый тип виз для тех, кто ищет в стране "политическое убежище".
Ранее стало известно, что у некоторых россиян, возвращающихся из Финляндии на родину, финские таможенники стали забирать наличные евро. У одного туриста забрали 1390 евро, у другого — 9400, а кто-то рассказывает, что таможенников устроили устные заверения, что большой суммы в евро с собой нет. Позже таможня Финляндии объяснила изъятие евро у россиян на границе санкциями Евросоюза.
Лайф писал также, что в Финляндии начали переживать из-за возможности победы РФ на Украине. Финский депутат Юсси Халла-ахо заявил, что это будет удар по имиджу Запада. Россию при этом он назвал "развивающимся сельскохозяйственным обществом".
ТАСС / Сергей Бобылев