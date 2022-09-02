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1 сентября, 23:06

В ЕК разъяснили, кто отвечает за изъятую у россиян на границе валюту

РБК: В Еврокомиссии оставили за странами ЕС распоряжаться отобранной у россиян валютой

В Еврокомиссии заявили, что национальные власти вправе решать, как распоряжаться валютой, которую у россиян изъяли на границе. Об этом со ссылкой на представителя ЕК по финансовой стабильности и финансовым услугам пишет РБК.

"Применять санкции должны национальные компетентные органы; следовательно, именно они должны решать, как распорядиться деньгами" сказал источник, отвечая на вопрос, как власти Евросоюза намерены распорядиться изъятой валютой.

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Одна из статей регламента Совета ЕС гласит, что продажа, поставки, переводы либо вывоз банкнот, которые номинированы в любой официальной валюте государства в составе Евросоюза, на российскую территорию или физическому или юридическому лицу, организации или органу запрещено.

В этом пункте имеется исключение — это использование валют в личных целях гражданами, которые направляются в РФ, сопровождающими их членами семей и дипломатами.

Лайф сообщал ранее, что у некоторых россиян, возвращающихся из Финляндии на родину, финские таможенники стали забирать наличные евро. Сотрудники службы ссылаются на новые правила, принятые в отношении граждан России.

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ТАСС / Артем Геодакян

Дмитрий Алексиевич

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