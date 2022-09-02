Расследование показало, что администрация Байдена цензурировала соцсети

Администрация президента США Джо Байдена занималась регулярной цензурой социальных сетей в консультациях с руководством онлайн-ресурсов. Об этом свидетельствуют материалы переписки и совместное заявление генпрокуроров американских штатов Луизиана и Миссури Джеффа Лэндри и Эрика Шмитта.

"Представленные коммуникации показывают обширное "предприятие по цензуре" между множеством федеральных агентств. Выявлено 45 федеральных чиновников, которые общались с платформами социальных медиа о "неверной информации" и цензуре", — сказано в заявлении, текст которого приводит РИА "Новости".

Согласно документу, с руководством крупнейших онлайн-платформ, включая Meta* и Twitter, регулярно взаимодействовали представители американской администрации, агенты ФБР, Министерство внутренней безопасности, Министерство здравоохранения и социальных служб, избирком, Минфин, а также другие государственные структуры Соединённых Штатов. При этом, как указывают прокуроры, Минюст США отказался предоставить полный объём информации о взаимодействии высокопоставленных чиновников федеральных властей с социальными сетями, ограничившись отдельными коммуникациями.

"Генеральный прокурор Луизианы Джефф Лэндри и генеральный прокурор Миссури Эрик Шмитт представили совместное прошение в федеральный суд с требованием к Министерству юстиции передать коммуникации между высокопоставленными представителями администрации Байдена из Белого дома, государственного департамента, ФБР и других структур с главными социальными медиа", — сообщается в документе.

"Министерство юстиции уже передало коммуникации между рядом федеральных чиновников и социальными сетями, но отказалось предоставить данные о взаимодействии государственных служащих высшего уровня с социальными медиа", — подчеркнули прокуроры в совместном заявлении.

В одном из опубликованных материалов переписки, датированной июлем прошлого года, представитель Facebook* прямо указывает на факт встречи с чиновниками Белого дома для обсуждения вопросов борьбы с "неверной информацией": "Наши команды встречались сегодня, чтобы лучше разобраться в перечне того, что ожидает от нас Белый дом в отношении неверной информации". В других опубликованных сообщениях приводятся коммуникации, касающиеся распространения сведений о ковиде.

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