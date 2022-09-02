"Град" уничтожил очередную американскую гаубицу М777
ВС РФ уничтожили американскую гаубицу М777 на Харьковском направлении
Российские военные, работающие в данный момент на Харьковском направлении, уничтожили готовую к работе американскую гаубицу М777. Об этом сообщил командир артиллерийского подразделения.
"Слаженная работа разведки, арткорректировщика и артиллерийских подразделений ВС России позволили нам обнаружить и уничтожить готовую к работе гаубицу противника М777", — приводит его слова РИА "Новости".
Он также добавил, что работа по уничтожению гаубицы, которую использовали ВСУ, велась из РСЗО БМ-21 "Град".
Ранее Лайф сообщал, что огневой взвод американских гаубиц М777 был уничтожен в районе Андреевки Херсонской области. Также были уничтожены восемь украинских складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Запорожской, Николаевской, Днепропетровской областях, а также в Донецкой Народной Республике.