"Град" уничтожил очередную американскую гаубицу М777

Российские военные, работающие в данный момент на Харьковском направлении, уничтожили готовую к работе американскую гаубицу М777. Об этом сообщил командир артиллерийского подразделения.

"Слаженная работа разведки, арткорректировщика и артиллерийских подразделений ВС России позволили нам обнаружить и уничтожить готовую к работе гаубицу противника М777", — приводит его слова РИА "Новости".

Он также добавил, что работа по уничтожению гаубицы, которую использовали ВСУ, велась из РСЗО БМ-21 "Град".