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Опубликовано 1 сентября 2022, 21:51
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"Град" уничтожил очередную американскую гаубицу М777

ВС РФ уничтожили американскую гаубицу М777 на Харьковском направлении

Российские военные, работающие в данный момент на Харьковском направлении, уничтожили готовую к работе американскую гаубицу М777. Об этом сообщил командир артиллерийского подразделения.

"Слаженная работа разведки, арткорректировщика и артиллерийских подразделений ВС России позволили нам обнаружить и уничтожить готовую к работе гаубицу противника М777", — приводит его слова РИА "Новости".

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Он также добавил, что работа по уничтожению гаубицы, которую использовали ВСУ, велась из РСЗО БМ-21 "Град".

Ранее Лайф сообщал, что огневой взвод американских гаубиц М777 был уничтожен в районе Андреевки Херсонской области. Также были уничтожены восемь украинских складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Запорожской, Николаевской, Днепропетровской областях, а также в Донецкой Народной Республике.

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flickr.com / photos / Official U.S. Navy Page

Иван Косицын
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