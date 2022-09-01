Twitter начал тестировать новую функцию по редактированию публикаций
Социальная сеть Twitter приступила к тестированию новой функции, которая позволит пользователям редактировать сообщения несколько раз в течение получаса после публикации. Об этом компания рассказала в своём официальном блоге.
"Это правда. Функция редактирования сообщений тестируется нашей командой внутри компании", — указано в заявлении.
Изменённый текст будет помечен специальным значком, нажав на который читатель сможет увидеть всю историю редактирования и предыдущие версии публикации, пояснили в администрации соцсети. Первыми протестировать новую опцию смогут абоненты платной подписки Twitter Blue уже в ближайшие недели.
Ранее Илон Маск отказался от покупки Twitter из-за большого числа фейковых аккаунтов в соцсети. Компания решила добиться заключения сделки через суд. Но бизнесмен подал встречный иск. А 26 августа суд американского штата Делавэр постановил, чтобы компания Twitter раскрыла Маску дополнительную информацию о фальшивых аккаунтах в этой соцсети.
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