Twitter начал тестировать новую функцию по редактированию публикаций

Социальная сеть Twitter приступила к тестированию новой функции, которая позволит пользователям редактировать сообщения несколько раз в течение получаса после публикации. Об этом компания рассказала в своём официальном блоге.

"Это правда. Функция редактирования сообщений тестируется нашей командой внутри компании", — указано в заявлении.

Изменённый текст будет помечен специальным значком, нажав на который читатель сможет увидеть всю историю редактирования и предыдущие версии публикации, пояснили в администрации соцсети. Первыми протестировать новую опцию смогут абоненты платной подписки Twitter Blue уже в ближайшие недели.