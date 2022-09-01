Найдена связь между женскими изменами и овуляцией

Здоровые отношения между мужчиной и женщиной начинаются с достижения экологичной взаимосвязанности, рассказал в эфире сетевого вещания "Вечерней Москвы" физиономист Артём Павлов. По его словам, это долгий и кропотливый путь и бывают случаи, когда партнёр оказывается неверным по отношению ко второй половине.

Эксперт пояснил, что в начале отношений между людьми возникает взаимозависимость, а вторым этапом должно стать желание стать независимыми. И именно на этом этапе чаще всего распадаются браки. На третьем этапе отношений происходит экологическая зависимость, когда каждому из партнёров хорошо с самим собой. На этом этапе каждый уважает личное пространство друг друга и не пытается угадать желание партнёра, а открыто инициирует, либо поддерживает диалог. Одним из острых моментов в отношениях нередко становится испытание на верность. По словам Павлова, женщины чаще всего не проходят его в период овуляции.

"В момент овуляции у женщины возникает внутренний, неосознаваемый посыл на поиск сильной генетики. Хозяин в доме — инстинкт, вовсе не человек. Нашу осознанность и наше самосознание можно сравнить с подростком, который живёт на сотом этаже в недостроенном пентхаусе", — пояснил специалист.