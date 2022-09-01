Названы болезни, которые обостряются осенью

В осенний период чаще всего обостряются болезни лёгких, ОРВИ, коронавирус, а также заболевания сердечно-сосудистой системы и психики, которые также имеют сезонный тренд, заявил телеканалу "Москва 24" иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Дело в том, что колебания погодных условий — это стресс для организма. Так, у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут появиться перепады артериального давления, аритмия, боль в сердце при стенокардии. У тех, кто страдает заболеваниями лёгких, может начаться несильный кашель.

"Если заболевание хорошо контролируется или физически человек не запускает себя, то на нём эти факторы сказываются значительно меньше. Если же он не лечится, то на него факторы внешней среды начинают действовать сильнее, и действительно могут быть проблемы со здоровьем в этот период", — заявил эксперт.

По словам иммунолога, осень, зима и начало весны из-за колебаний влажности — благоприятный период для развития коронавируса и ОРВИ. Он сослался на исследования, подтвердившие, что влажность воздуха при развитии этих заболеваний имеет большое значение.