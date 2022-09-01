Джонсон в последней речи призвал британцев купить новые чайники и навлёк на себя их ярость

Покидающий свой пост премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил подданным Соединённого Королевства купить новые чайники для экономии электроэнергии. Фрагмент его выступления 1 сентября опубликовал телеканал Sky news, отметив, что это последняя речь политика на посту главы кабмина.

"Если у вас старый чайник, вскипятить который занимает целую вечность, его замена может обойтись вам в 20 фунтов. Но если вы купите новый, вы сэкономите десять фунтов в год на счетах за электроэнергию", — обратился к гражданам Джонсон.

Британцы в Twitter тут же обрушились на него с критикой. Один из комментаторов назвал совет Джонсона бессвязной тарабарщиной и упрекнул премьера в следовании своему амплуа "до конца".

"Он решил поиздеваться над нами напоследок", — поддержал его другой пользователь.

"Возможно, в черновом варианте он подсчитал, что будет экономить десять фунтов в день, и решил, что это хорошая сделка", — иронично заметил другой.

"Ждём ещё больше крутых советов от правительства. Например, можно кипятить воду над камином в гостиной", — отметил ещё один юзер.

"А помните, люди когда-то говорили, что он неплохой оратор?" — написал другой.