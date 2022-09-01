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1 сентября, 16:40

Джонсон в последней речи призвал британцев купить новые чайники и навлёк на себя их ярость

Покидающий свой пост премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил подданным Соединённого Королевства купить новые чайники для экономии электроэнергии. Фрагмент его выступления 1 сентября опубликовал телеканал Sky news, отметив, что это последняя речь политика на посту главы кабмина.

"Если у вас старый чайник, вскипятить который занимает целую вечность, его замена может обойтись вам в 20 фунтов. Но если вы купите новый, вы сэкономите десять фунтов в год на счетах за электроэнергию", обратился к гражданам Джонсон.

Британцы в Twitter тут же обрушились на него с критикой. Один из комментаторов назвал совет Джонсона бессвязной тарабарщиной и упрекнул премьера в следовании своему амплуа "до конца".

"Он решил поиздеваться над нами напоследок", поддержал его другой пользователь.

"Возможно, в черновом варианте он подсчитал, что будет экономить десять фунтов в день, и решил, что это хорошая сделка", иронично заметил другой.

"Ждём ещё больше крутых советов от правительства. Например, можно кипятить воду над камином в гостиной", отметил ещё один юзер.

"А помните, люди когда-то говорили, что он неплохой оратор?" написал другой.

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Ранее Лайф рассказывал, что имя нового премьер-министра Британии станет известно 5 сентября. Желание занять вакантное место выразили 11 политиков, на текущий момент главными претендентами на пост премьера являются глава МИД Великобритании Лиз Трасс и экс-глава Минфина Риши Сунак.

Обложка ©

ТАСС / AP / Chris Radburn

Андрей Бражников

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