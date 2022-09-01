Суд на Украине вынес приговор пленному российскому танкисту

Украинский суд вынес приговор пленному российскому танкисту. Он признан виновным по статье "Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, изгнание гражданского населения для принудительных работ, разграбление национальных ценностей на оккупированной территории, применение средств ведения войны, запрещённых международным правом", сказано на сайте офиса генерального прокурора Незалежной.

"Командир танка 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41-й общевойсковой армии РФ признан виновным в нарушении законов и обычаев войны. Он приговорён к восьми годам и шести месяцам лишения свободы", — говорится в сообщении.

А ранее Лайф рассказывал историю российского контрактника Вадима Шишимарина, которого в мае этого года украинский суд приговорил к пожизненному заключению. 21-летнего россиянина обвинили в убийстве мирного жителя в Сумской области. Украинская сторона утверждала, что парень вину признал и раскаялся. Затем стало известно, что Киев допустил обмен россиянина. Позже Шишимарину заменили пожизненное заключение на 15 лет тюрьмы. Юноша стал первым осуждённым на Украине российским военным с начала спецоперации.