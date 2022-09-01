ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 сентября 2022, 16:20
6128

Суд на Украине вынес приговор пленному российскому танкисту

Суд на Украине приговорил к 8,5 года пленного российского танкиста

Пленный российский танкист. Обложка © Офис генерального прокурора Украины

Пленный российский танкист. Обложка © Офис генерального прокурора Украины

Украинский суд вынес приговор пленному российскому танкисту. Он признан виновным по статье "Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, изгнание гражданского населения для принудительных работ, разграбление национальных ценностей на оккупированной территории, применение средств ведения войны, запрещённых международным правом", сказано на сайте офиса генерального прокурора Незалежной.

"Командир танка 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41-й общевойсковой армии РФ признан виновным в нарушении законов и обычаев войны. Он приговорён к восьми годам и шести месяцам лишения свободы", — говорится в сообщении.

Суд на Украине вынес приговор пленному российскому танкисту Михаилу Куликову
Суд на Украине вынес приговор пленному российскому танкисту Михаилу Куликову

А ранее Лайф рассказывал историю российского контрактника Вадима Шишимарина, которого в мае этого года украинский суд приговорил к пожизненному заключению. 21-летнего россиянина обвинили в убийстве мирного жителя в Сумской области. Украинская сторона утверждала, что парень вину признал и раскаялся. Затем стало известно, что Киев допустил обмен россиянина. Позже Шишимарину заменили пожизненное заключение на 15 лет тюрьмы. Юноша стал первым осуждённым на Украине российским военным с начала спецоперации.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar