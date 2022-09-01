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1 сентября, 16:20

Суд на Украине вынес приговор пленному российскому танкисту

Суд на Украине приговорил к 8,5 года пленного российского танкиста

<p>Пленный российский танкист. Обложка © <a href="https://www.gp.gov.ua/ua/posts/do-8-rokiv-ta-6-misyaciv-za-gratami-zasudzeno-komandira-tanka-armiyi-rosiiskoyi-federaciyi" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Офис</a> генерального прокурора Украины</p>

Пленный российский танкист. Обложка © Офис генерального прокурора Украины

Украинский суд вынес приговор пленному российскому танкисту. Он признан виновным по статье "Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, изгнание гражданского населения для принудительных работ, разграбление национальных ценностей на оккупированной территории, применение средств ведения войны, запрещённых международным правом", сказано на сайте офиса генерального прокурора Незалежной.

"Командир танка 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41-й общевойсковой армии РФ признан виновным в нарушении законов и обычаев войны. Он приговорён к восьми годам и шести месяцам лишения свободы", — говорится в сообщении.

Суд на Украине вынес приговор пленному российскому танкисту Михаилу Куликову

Суд на Украине вынес приговор пленному российскому танкисту Михаилу Куликову

А ранее Лайф рассказывал историю российского контрактника Вадима Шишимарина, которого в мае этого года украинский суд приговорил к пожизненному заключению. 21-летнего россиянина обвинили в убийстве мирного жителя в Сумской области. Украинская сторона утверждала, что парень вину признал и раскаялся. Затем стало известно, что Киев допустил обмен россиянина. Позже Шишимарину заменили пожизненное заключение на 15 лет тюрьмы. Юноша стал первым осуждённым на Украине российским военным с начала спецоперации.

Николь Вербер

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