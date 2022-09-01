Автоэксперт рассказал, как изменения в правилах техосмотра отразятся на водителях

Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT рассказал о том, как отразятся на водителях изменения правил техосмотра, которые вступили в силу с 1 сентября.

Он напомнил, что теперь во время проведения ТО не будут проверять наличие аптечки, знака аварийной остановки, огнетушителя. Однако это не отменяет необходимости иметь всё это в дороге, так как их отсутствие, согласно правилам ПДД, влечёт за собой штраф. Также во время ТО не будут контролировать падение масляных капель и рабочих жидкостей в основных агрегатах авто.

"Теперь не требуется специальный прибор, с помощью которого замеряли уровень шума в децибелах, но оператор ТО обязан, если шум превышен, посмотреть, как работает выхлопная система, и если там есть проблемы, то, соответственно, автомобиль техосмотр не пройдёт", — объяснил Моржаретто.

Он подчеркнул, что подобные изменения носят исключительно формальный характер и сократят количество "поводов для придирок" в адрес автолюбителей.