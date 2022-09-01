Путин спел гимн России со школьниками в Калининграде
В Калининграде прошёл первый тест-драйв нововведений для учащихся. Причём участие в нём принял сам президент России Владимир Путин.
Путин спел гимн России со школьниками в Калининграде © LIFE
Школьники – победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта побывали на открытом уроке "Разговор о важном", а после пообщались с президентом неформально. Причём учащиеся так вдохновились, что в самом конце вместе с президентом решили спеть Государственный гимн России.
Кстати, во время открытого урока "Разговор о важном" в Калининграде президент России Владимир Путин пожал руку российскому школьнику. В ходе встречи 12-летний Саша из Рязанской области рассказал, что из-за карантина не смог сделать подарок отцу, у которого 2 сентября день рождения. Однако школьник не растерялся и нашёл выход, ведь его папа очень уважает Владимира Владимировича.
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