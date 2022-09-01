В Калининграде прошёл первый тест-драйв нововведений для учащихся. Причём участие в нём принял сам президент России Владимир Путин.

Путин спел гимн России со школьниками в Калининграде © LIFE

Школьники – победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта побывали на открытом уроке "Разговор о важном", а после пообщались с президентом неформально. Причём учащиеся так вдохновились, что в самом конце вместе с президентом решили спеть Государственный гимн России.