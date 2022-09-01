Дмитрий Гоблин Пучков на марафоне "Знания" уличил YouTube в промывке мозгов россиян

В процессе интернет-глобализации популярные сетевые ресурсы оказались созданными и контролируемыми США, и это помогает Вашингтону продавливать нужную повестку и формировать настроение у российской молодёжи. Об этом сказал блогер, писатель Дмитрий Гоблин Пучков на федеральном просветительском марафоне общества "Знание".

Блогер и писатель Дмитрий Гоблин Пучков выступил против глобализации. Видео © Российское общество "Знание"

"YouTube как главный источник информации и идеологической обработки тоже создан в США. Чем они там занимаются? Промывкой мозгов, которая направлена против нашей страны, на её уничтожение, раскол и захват ресурсов", — уточнил он.

По его словам, России следует активно взяться за развитие отечественных IT-площадок и медиаресурсов. Пучков уверен, что в таких вопросах, как информационное влияние на молодые умы, не должно быть никакой глобализации.

"Государства, у которых есть деньги и средства, просто задавят всех, у кого денег нет. YouTube будет главнее всех на планете Земля. Такого быть не должно", — подчеркнул он.