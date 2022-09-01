В Ижевске 1 Сентября в первый класс пошёл мальчик из Мариуполя

Семилетний Ярослав из Мариуполя сегодня, в День знаний, пошёл в первый класс в ижевскую школу. Мама мальчика рассказала, что были определённые волнения и переживания, а также поблагодарила волонтёров за оказанную помощь.

В Ижевске в первый класс пошёл школьник из Мариуполя. Видео © Предоставлено LIFE

Семья из шести человек переехала в Ижевск из Мариуполя 22 апреля этого года. Их разместили в санатории "Ижсталь", где они и живут в настоящее время. Родители решили, что дети продолжат обучение в России. Так, старший ребёнок Ярослав в этом году поступил в первый класс школы № 9, а дочь Мирослава с 1 сентября стала воспитанницей детского сада № 143.

При этом волонтёры оказали семье поддержку и помогли подготовиться к учебному году. Добровольцы подарили мальчику портфель и канцтовары, а в налоговой службе вручили сертификат на пять тысяч рублей, чтобы купить школьную форму. Как поделилась мама семейства, они с нетерпением ждали 1 Сентября, однако были и волнения.

"Немного волнуемся, что учебная программа на русском языке будет даваться ребёнку чуть сложнее. Читать на русском сын пока не умеет. Но мы уже учимся, есть успехи. Надеемся, что всё получится", — поделилась родительница.