Общероссийское движение детей и молодёжи будет приобщать школьников к родному очагу
Политолог Межуев сформулировал идеологическую задачу Общероссийского движения детей и молодёжи
Общероссийское движение детей и молодёжи будет решать задачи воспитания и досуга для детей, а также придания этому правильного идеологического контекста. Об этом в беседе с Лайфом рассказал политолог Борис Межуев.
"Задача состоит в том, чтобы организовать досуг детей, их здоровую физическую и интеллектуальную активность. Но этому нужно придать какой-то определённый элемент идеологии, которая должна быть связана в первую очередь с патриотизмом. Только речь идёт не о какой-то совсем идеологизированной форме организации детского досуга, а скорее таком некоем приобщении к очагу, к родному краю через формулы для детей", — рассуждает эксперт.
Межуев отметил, что необходимость в работе такого движения особенно остро ощущается на контрасте с завершившимися каникулами. Ведь школьники, как правило, значительную часть лета находятся на эмоциональном и досуговом попечении своих родителей и нуждаются в общении, какой-то коммуникации.
"Эта коммуникация должна быть предоставлена государству, но, по всей видимости, с каким-то определённым воспитательным уклоном", — заключил он.
Напомним, что наблюдательный совет Общероссийского движения детей и молодёжи возглавил президент России Владимир Путин, а сегодня на площадке Музейного и театрально-образовательного комплекса в Калининграде в режиме видеоконференции состоялось заседание наблюдательного совета. В ходе мероприятия Путин заявил, что Общероссийское движение детей и молодёжи не должно стать привилегией для жителей больших городов: возможность принимать в нём участие должна быть у детей даже с самых отдалённых территорий нашей необъятной страны. При этом президент призвал исключить "обязаловку" — ключевым принципом движения должна стать добровольность.