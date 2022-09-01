Общероссийское движение детей и молодёжи будет приобщать школьников к родному очагу

Общероссийское движение детей и молодёжи будет решать задачи воспитания и досуга для детей, а также придания этому правильного идеологического контекста. Об этом в беседе с Лайфом рассказал политолог Борис Межуев.

"Задача состоит в том, чтобы организовать досуг детей, их здоровую физическую и интеллектуальную активность. Но этому нужно придать какой-то определённый элемент идеологии, которая должна быть связана в первую очередь с патриотизмом. Только речь идёт не о какой-то совсем идеологизированной форме организации детского досуга, а скорее таком некоем приобщении к очагу, к родному краю через формулы для детей", — рассуждает эксперт.

Межуев отметил, что необходимость в работе такого движения особенно остро ощущается на контрасте с завершившимися каникулами. Ведь школьники, как правило, значительную часть лета находятся на эмоциональном и досуговом попечении своих родителей и нуждаются в общении, какой-то коммуникации.