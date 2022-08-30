Кабанов из "Корней" полил грязью Сати Казанову, откровенно рассказав об изменах певицы

Похоже, не все в курсе, что прошлое лучше не ворошить, а некоторые откровения о делах давно минувших дней добра не принесут. Бывшая участница группы "Фабрика" Сати Казанова была неосторожна: в шоу "Фабрика с Яной Чу" спустя 20 лет зачем-то рассекретила роман с Лёшей Кабановым из "Корней". Услышав вопрос: "А что у тебя было с Кабановым?", Сати засмущалась, засмеялась и ответила: "Что было, то сплыло. Я женщина замужняя, я отказываюсь говорить о своих прошлых отношениях. Ну были, и слава богу. Хороший парень, не зря я с ним подружилась".

И, если Казанова, вышедшая замуж за итальянца, вспоминает бывшего с улыбкой на лице, у Кабанова воспоминания об отношениях с ней не такие радужные. Музыкант, похоже, сильно обижен на Сати: сначала написал, что в России девушку никто не брал в жёны из-за репутации, вероятно, подразумевая романы с богатыми влиятельными мужчинами. А потом и вовсе запилил видео гневной тирады, которую приправил крепкими словами.

"Могу только дополнить: в конце наших отношений Сати призналась мне в том, что она мне изменила. Ну это были яркие отношения, но при этом очень всё плохо закончилось. Мне жена, короче, говорит: "Ты чего как обиженка себя ведёшь?" — разоткровенничался Кабанов, добавив, что он не обиженка, а просто подвыпивший.