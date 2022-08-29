10 фото звёзд с премии MTV, которые приоделись так безвкусно, что эти наряды остаётся только сжечь
Минувшей ночью в США прошло вручение премии MTV Video Music Awards. Клип Тейлор Свифт на песню All Too Well стал "Видео года". Но заинтересовали зрителей не только награды знаменитостей, но и наряды.
34-летняя рэперша и актриса Лиззо, продвигающая бодипозитив в массы
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Американский певец Конан Грей прославился в подростковом возрасте, когда начал загружать на YouTube влоги и каверы на песни
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Американский рэпер Монтеро Ламар Хилл, известный как Lil Nas X, прославился после выхода кантри-рэп-сингла Old Town Road
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Рэпер Saucy Santana, начинавший как визажист в хип-хоп дуэте City Girls
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Хип-хопер, продюсер LL Cool J
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Соул-певец Халид
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Актриса Лили Рейнхарт, снискавшая популярность после роли Бетти Купер в телесериале "Ривердейл"
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Рэперша Ники Минаж
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Певица и танцовщица Бекки Джи и бразильская исполнительница Анитта
Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / mtv, фотограф Amber asaly
Группа Red Hot Chili Peppers
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