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29 августа, 10:53

10 фото звёзд с премии MTV, которые приоделись так безвкусно, что эти наряды остаётся только сжечь

Минувшей ночью в США прошло вручение премии MTV Video Music Awards. Клип Тейлор Свифт на песню All Too Well стал "Видео года". Но заинтересовали зрителей не только награды знаменитостей, но и наряды.

34-летняя рэперша и актриса Лиззо, продвигающая бодипозитив в массы

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / LIZZOBEEATING

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / LIZZOBEEATING

Американский певец Конан Грей прославился в подростковом возрасте, когда начал загружать на YouTube влоги и каверы на песни

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / mtv, фотограф Amber Asaly

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / mtv, фотограф Amber Asaly

Американский рэпер Монтеро Ламар Хилл, известный как Lil Nas X, прославился после выхода кантри-рэп-сингла Old Town Road

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / mtv

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / mtv

Рэпер Saucy Santana, начинавший как визажист в хип-хоп дуэте City Girls

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / the1saucysantana

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / the1saucysantana

Хип-хопер, продюсер LL Cool J

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / llcoolj

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / llcoolj

Соул-певец Халид

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / mtv, фотограф Amber Asaly

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / mtv, фотограф Amber Asaly

Актриса Лили Рейнхарт, снискавшая популярность после роли Бетти Купер в телесериале "Ривердейл"

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / mtv

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / mtv

Рэперша Ники Минаж

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / mtv

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / mtv

Певица и танцовщица Бекки Джи и бразильская исполнительница Анитта

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / mtv, фотограф Amber asaly

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / mtv, фотограф Amber asaly

Группа Red Hot Chili Peppers

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / mtv

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / mtv

Эти поп-дивы на концертах — настоящие иконы стиля, но вот что носят звёзды в обычной жизни

Эти поп-дивы на концертах — настоящие иконы стиля, но вот что носят звёзды в обычной жизни

Обложка ©

Getty Images / Gotham / WireImage, © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / mtv

Марта Белова

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