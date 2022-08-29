"Период отрицания пройден": Глюкоза поддержала 15-летнюю дочь после каминг-аута, призвав не ахать

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как певица Глюкоза, откровенно рассказала, как отреагировала на каминг-аут 15-летней дочери Лиды, объявившей себя небинарной персоной. Девочка, названная в честь прабабушки по линии матери, просит называть себя Рэем — "как у Эдгара Аллана По". Глюкоза — мама очень понимающая, ведь сама чудила в подростковом возрасте. Артистка уверяет, что "тяжёлый период непонимания и отрицания с Лидой уже пройден".