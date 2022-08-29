"Период отрицания пройден": Глюкоза поддержала 15-летнюю дочь после каминг-аута, призвав не ахать
Чистякова-Ионова считает, что новому поколению хочется стирать гендерные грани и для подростка заявления о небинарности абсолютно нормальны, как и желание быть человеком мира и любви.
Наталья Чистякова-Ионова, более известная как певица Глюкоза, откровенно рассказала, как отреагировала на каминг-аут 15-летней дочери Лиды, объявившей себя небинарной персоной. Девочка, названная в честь прабабушки по линии матери, просит называть себя Рэем — "как у Эдгара Аллана По". Глюкоза — мама очень понимающая, ведь сама чудила в подростковом возрасте. Артистка уверяет, что "тяжёлый период непонимания и отрицания с Лидой уже пройден".
Это новое поколение, им хочется стирать гендерные грани. Они про принятие, про то, что люди могут быть разными. <...> Я на заявление дочери спокойно отреагировала, сказала: "Доченька, прислушивайся к себе и точно не ошибёшься".
Певица Глюкоза (справа) со старшей дочерью Лидой. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / glukozamusic
Певица в интервью Hello поделилась, что дочь попросила не относить её к чему-то конкретному: школьница позиционирует себя человеком мира и любви. Глюкоза утверждает, что и ей в школьные годы хотелось быть мальчиком — Наталья дружила с парнями, бегала по крышам, хулиганила.
Для подростка, я считаю, такие заявления абсолютно нормальны. Не нужно ахать и переживать, нужно поддерживать.
Сын Илона Маска меняет пол: Почему дети звёзд становятся трансгендерами и объявляют себя небинарными
Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / glukozamusic