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29 августа, 09:16

"Период отрицания пройден": Глюкоза поддержала 15-летнюю дочь после каминг-аута, призвав не ахать

Чистякова-Ионова считает, что новому поколению хочется стирать гендерные грани и для подростка заявления о небинарности абсолютно нормальны, как и желание быть человеком мира и любви.

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как певица Глюкоза, откровенно рассказала, как отреагировала на каминг-аут 15-летней дочери Лиды, объявившей себя небинарной персоной. Девочка, названная в честь прабабушки по линии матери, просит называть себя Рэем — "как у Эдгара Аллана По". Глюкоза — мама очень понимающая, ведь сама чудила в подростковом возрасте. Артистка уверяет, что "тяжёлый период непонимания и отрицания с Лидой уже пройден".

Это новое поколение, им хочется стирать гендерные грани. Они про принятие, про то, что люди могут быть разными. <...> Я на заявление дочери спокойно отреагировала, сказала: "Доченька, прислушивайся к себе и точно не ошибёшься".

певица Глюкоза

<p>Это новое поколение, им хочется стирать гендерные грани. Они про принятие, про то, что люди могут быть разными. &lt;...&gt; Я на заявление дочери спокойно отреагировала, сказала: "Доченька, прислушивайся к себе и точно не ошибёшься".</p>
<p>Это новое поколение, им хочется стирать гендерные грани. Они про принятие, про то, что люди могут быть разными. &lt;...&gt; Я на заявление дочери спокойно отреагировала, сказала: "Доченька, прислушивайся к себе и точно не ошибёшься".</p>
Певица Глюкоза (справа) со старшей дочерью Лидой. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / glukozamusic

Певица Глюкоза (справа) со старшей дочерью Лидой. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / glukozamusic

Певица в интервью Hello поделилась, что дочь попросила не относить её к чему-то конкретному: школьница позиционирует себя человеком мира и любви. Глюкоза утверждает, что и ей в школьные годы хотелось быть мальчиком — Наталья дружила с парнями, бегала по крышам, хулиганила.

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Для подростка, я считаю, такие заявления абсолютно нормальны. Не нужно ахать и переживать, нужно поддерживать.

певица Глюкоза

<p>Для подростка, я считаю, такие заявления абсолютно нормальны. Не нужно ахать и переживать, нужно поддерживать.</p>
<p>Для подростка, я считаю, такие заявления абсолютно нормальны. Не нужно ахать и переживать, нужно поддерживать.</p>
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Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / glukozamusic

Марта Белова

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