Стас Костюшкин назвал имя первой школьной любви, при взгляде на которую всё внутри сжималось

Бывший солист группы "Чай вдвоём" Стас Костюшкин недавно признался, что в отношениях он далеко не идеал: мол, много обещает и мало претворяет в жизнь, при этом очень старается. Музыкант был хулиганистым всегда, в том числе и в школьные годы, когда учился на двойки. При этом одноклассница, пленившая его, была отличницей. Именно благодаря Тане удалось исправить положение дел в дневнике: двойки сменились тройками, поделился исполнитель хита "Женщина, я не танцую" в беседе с "Газетой.ru".