Стас Костюшкин назвал имя первой школьной любви, при взгляде на которую всё внутри сжималось
Бывший солист группы "Чай вдвоём" Стас Костюшкин недавно признался, что в отношениях он далеко не идеал: мол, много обещает и мало претворяет в жизнь, при этом очень старается. Музыкант был хулиганистым всегда, в том числе и в школьные годы, когда учился на двойки. При этом одноклассница, пленившая его, была отличницей. Именно благодаря Тане удалось исправить положение дел в дневнике: двойки сменились тройками, поделился исполнитель хита "Женщина, я не танцую" в беседе с "Газетой.ru".
На время летних каникул нас отправили в детский трудовой лагерь. Всем отрядам дали задание: убраться в ангаре. Мы с ребятами сделали свою часть работы быстрее и решили помочь девчонкам. В тот день я впервые заметил Таню. Я смотрел на неё, и у меня всё внутри сжималось. Вечером я пригласил её на дискотеку, и она согласилась. Так завязались наши отношения
Вели себя влюблённые очень скромно, даже не целовались ни разу, лишь изредка держались за руки. Таня очень повлияла на Костюшкина: будущий музыкант пообещал первой школьной любви, что никогда не будет пить. Дело в том, что девушка была уверена: все мужчины когда-то начинают злоупотреблять алкоголем.
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ТАСС / Сергей Карпухин