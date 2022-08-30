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30 августа, 11:18

Россияне сменили имена и стали Джоли и Деппом, но ребёнка назовут куда проще

<p>Обложка © VK / <a href="https://vk.com/photo134854860_457252226?all=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Екатерина Кирпичникова</a></p>

Обложка © VK / Екатерина Кирпичникова

Анджелина Джоли выйдет замуж за Джонни Деппа в Санкт-Петербурге. И нет, это не выдумка, просто парочка из Северной столицы захотела, чтобы о свадьбе "услышали многие". Для этого психолог Екатерина Кирпичникова и художник Игорь Ректор и сменили имена, пишет "Газета.ru". В беседе с изданием Джоли-самозванка призналась, что для будущих детей заготовлены славянские имена, например Ева и Дамир.

"У нас есть список разных имён. Пока голливудских звёзд не рассматривали, но идея классная. Посмотрим, как будут развиваться события в будущем, возможно, назовём, а может, и нет. Больше рассматриваем славянские имена, например Ева и Дамир. Нам нравятся такие имена".

В России появились свои Анджелина Джоли и Джонни Депп. Фото © Telegram / yobajur

В России появились свои Анджелина Джоли и Джонни Депп. Фото © Telegram / yobajur

После того как новость о появлении в России своих Джоли и Деппа просочилась в прессу, молодым людям оборвали все телефоны. Екатерину-Анджелину такое внимание даже напугало. При этом девушка не отказывает журналистам в комментариях и с радостью объясняет, почему её будущий муж не Брэд Питт.

"Не взяли имя Брэда Питта, потому что они развелись. В принципе, Джонни Депп и Анджелина Джоли — это одни из самых популярных актёров, на слуху, они много раз играли вместе. И, мне кажется, им суждено быть вместе".

Близкие к смене имени отнеслись с пониманием, уверяет Джоли. При этом девушка не настаивает, чтобы её называли именно Анджелиной.

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