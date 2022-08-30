10 вредных советов, как запороть собеседование за 10 секунд, и лучше не пытаться повторять это в жизни

"Скажите, что компания "тупая" и пришли на собеседование только потому, что вас заставила мама. Чем старше вы становитесь, тем лучше работает этот способ", — tmrika.

"Я бы пришёл на собеседование вместе с любимой мягкой игрушкой и дал ей ответить на все вопросы за меня", — TenNinetythree.

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"Я сама проверила на себе этот способ. Много-много лет назад. Перед важным собеседованием на работу мечты я решила выпить немного колы, чтобы "успокоить" желудок. Во время приветствия, когда я пожимала руку генеральному директору, вместо "приятно познакомиться" у меня изо рта вырвалась самая звучная и мерзкая отрыжка, которую я когда-либо выдавала... Эпическое эхо разлетелось по коридору. Как после такого позора дальше с ними разговаривать, я не знала, поэтому просто молча развернулась и ушла. Больше никогда о них не слышала", — RosieCakeness.

"Как только войдёте в кабинет, попросите пароль от вайфая", — SliverCobain.

"Говорите "мяу" в конце каждого предложения", — AbleSailor.

"Спросите, какая у них вилка по зарплатам, и, когда вам ответят, скажите: "И ЭТО ВСЁ?!" — Icefox14.

"Как-то раз я пришёл на финальное интервью в крупной телекомпании и провалил его, потому что меня спросили, что я думаю об их субботнем расписании. Я подумал немного и по чесноку рассказал, что большинство их сетки — бессмысленный мусор для идиотов. Собеседование после этого длилось недолго. Так что, по сути, самый быстрый способ провалить собеседование, — быть честным", — StrayDogPhotography.

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"Простите за опоздание — всё никак не мог срезать тюремный браслет с ноги", — DeeTee79.

"Когда мне было двадцать, я проходил собеседование на работу в сфере продаж. Чувак из отдела кадров спросил, что вообще для меня значит работа. Я сказал ему, что я работаю, чтобы жить, я не живу, чтобы работать. Он ответил, что мне придётся изменить "отношение", если я хочу работать у них. Я рассмеялся и вышел из кабинета", — PinocchioWasFramed.