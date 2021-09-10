Какие ошибки искать в трудовой книжке, чтобы не потерять пенсию Из-за невнимательного кадровика будущая пенсия сотрудника может значительно сократиться. Как быстро и грамотно исправить его ошибку — в реплике Александры Баязитовой. 9 сентября, 21:40 Фото © ТАСС / Екатерина Кузьмина

Пенсионный фонд предупредил, что участились ситуации, когда из-за смены места работы, профессии, региона или даже страны не всегда получается быстро собрать документы для назначения пенсии. Так как в представленных документах часто встречаются ошибки, то итоговая пенсия может быть значительно ниже, чем должна быть, или вообще чиновники вынуждены отменять её досрочное назначение. В основном это помарки, которые ваши работодатели допускают в трудовых книжках.

Всего чиновники назвали пять главных ошибок, которые влияют на размер будущих выплат. Во-первых, это отсутствие в трудовой книжке важных реквизитов работодателя (данные отсутствуют или не читаются) либо нет оттиска его печати. Сюда же относится отсутствие сведений об изменении на титульном листе трудовой книжки фамилии, имени, отчества, даты рождения владельца или ошибки в их написании. Во-вторых, это сделанные не по утверждённым правилам различные помарки, подчистки, исправления. В-третьих, отсутствие записей о реорганизации компании-работодателя, из-за чего запись о приёме на работу не соответствует записи об увольнении. В-четвёртых, нет ссылок на приказы о приёме на работу (отсутствует номер или дата приказа) и увольнении. И, наконец, в-пятых, записи в трудовой сделаны таким почерком, что его невозможно разобрать.

Основные правила исправления такие: нельзя зачёркивать неверные записи в трудовой книжке, все исправления вносятся по специальным утверждённым правилам. Так, после записи, сделанной ошибочно, вносят запись о признании предыдущих сведений неверными. После чего делается верная запись.

Исключениями являются неверная запись ФИО и даты рождения владельца. В такой ситуации ошибочные данные зачеркивают одной чертой и вписывают новые. Далее на внутренней стороне обложки должна быть сделана отметка с информацией о том документе, на основании которого внесены новые сведения. Это могут быть свидетельство о заключении брака, разводе, паспорт и т.д. Причём все исправления нужно делать тёмно-синей, фиолетовой или чёрной ручкой.

И главное: ошибочные записи должен исправлять тот работодатель, в организации которого они допущены, а по новому месту работы сотрудника исправления можно делать только на основании документа, представленного работодателем по месту допущения ошибки. И если вы спохватились много лет спустя, а тот работодатель уже ликвидирован, то восстановить эти данные через архивы будет очень сложно.

Так что проверяйте свою трудовую книжку после каждой смены работы и, если есть ошибка, идите к кадровикам, пусть исправляют. Берегите свою пенсию смолоду.

Авторы Александра Баязитова