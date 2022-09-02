Озвучены условия, при которых доллар к концу года будет стоить 80 рублей

Несмотря на изменившуюся экономическую ситуацию и снижение экспорта, объём выкупа валюты по новому бюджетному правилу может быть примерно на уровне 2019 года. В таком случае доллар может стоить примерно на десять рублей больше, чем сейчас. Об этом заявил эксперт "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Если же объёмы будут существенно больше обозначенных ранее, до конца года доллар может укрепиться до 80 рублей, считает он.

"При сохранении стоимости нефти на текущем уровне, 90–100 долларов за баррель Brent (75–85 долларов за баррель Urals), разница c предполагаемой ценой отсечения (60 долларов за баррель Urals) составляла бы 15–25 долларов. Это примерно сопоставимо с уровнями 2019 года", — пояснил аналитик в беседе с агентством "Прайм".

По данным СМИ, Россия до конца текущего года намерена закупить 70 миллиардов долларов в валютах дружественных стран, в том числе и в китайском юане. Если покупки начнутся в конце сентября, в месяц придётся приобретать по 23 миллиарда долларов. Как указал Миронюк, это весьма значимая сумма для валютного рынка.

До 2020 года предполагалось, что бюджетное правило ослабляет национальную валюту примерно на десять рублей за доллар. Если объёмы выкупа будут больше ожидаемых, курс 80 рублей за доллар мы можем увидеть уже к концу текущего года, подчеркнул эксперт.