Неизвестные напали на брата президента Чили Габриэля Борича

Группа людей напала на брата президента Чили Габриэля Борича — Симона. В результате инцидента несколько человек были задержаны. Об этом говорится в заявлении Университета Чили и сообщений радио BioBioChile.

"Сегодня в середине дня группа людей избила четырёх членов нашего сообщества: Симона Борича… Франсиску Пальма, Хорхе Баэса и Рауля Роа", — указано в сообщении университета, рядом со зданием которого произошёл инцидент.

Пострадавшие были направлены в больницу. На видео, опубликованном в СМИ, можно увидеть, как несколько человек наносят удары Боричу руками и ногами, при этом брат президента сопротивляется. Радио BioBioChile заявляет, что три человека задержаны. В данный момент выясняются причины произошедшего.