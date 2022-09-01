В США предположили, что украинское контрнаступление является "обманным манёвром"
Аналитики ISW предупредили, что провальное контрнаступление Киева может оказаться уловкой
Провальные попытки украинского контрнаступления могут оказаться уловками, при помощи которых Киев пытается скрыть от противника направление готовящегося удара. К такому выводу пришли аналитики Института по изучению войны. Они также указали, что является причиной краха "наступления" украинских войск.
Из публикации института следует: в Киеве давно признали тот факт, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) не обладают необходимым количеством механизированных сил, которые позволили бы провести быструю операцию в Херсонской области либо где-то ещё. В связи с этим, полагают аналитики ISW, украинские военные выработали собственную тактику — они стараются создать благоприятные условия, которые помогали бы им выводить из строя наземные линии связи противника и системы логистики.
Таким образом, резюмируют сотрудники института, попытки контрнаступления ВСУ кажутся провальными, но при этом, скорее всего, они скрывают истинное направление готовящегося удара.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные пресекли попытку ВСУ провести наступление на Харьковском направлении, нанеся удар по позициям подразделений 14-й механизированной бригады в районе населённого пункта Русские Тишки. По его словам, в результате неудачного наступления украинская армия потеряла более 50 человек.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ