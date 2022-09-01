В США предположили, что украинское контрнаступление является "обманным манёвром"

Провальные попытки украинского контрнаступления могут оказаться уловками, при помощи которых Киев пытается скрыть от противника направление готовящегося удара. К такому выводу пришли аналитики Института по изучению войны. Они также указали, что является причиной краха "наступления" украинских войск.

Из публикации института следует: в Киеве давно признали тот факт, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) не обладают необходимым количеством механизированных сил, которые позволили бы провести быструю операцию в Херсонской области либо где-то ещё. В связи с этим, полагают аналитики ISW, украинские военные выработали собственную тактику — они стараются создать благоприятные условия, которые помогали бы им выводить из строя наземные линии связи противника и системы логистики.

Таким образом, резюмируют сотрудники института, попытки контрнаступления ВСУ кажутся провальными, но при этом, скорее всего, они скрывают истинное направление готовящегося удара.